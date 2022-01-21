Bizim Evler 9 ve 10 satışa sunuldu

İstanbul Ispartakule'de Bizim Evler markalı 8 projeyi hayata geçiren İhlas İnşaat Grubu, aynı bölgeye iki yeni proje daha kazandırıyor. İnşaat sektöründe 30 yılı aşkın deneyimiyle 20 binin üzerinde aileyi ev sahibi yapan ve yatırımcılarına kazandıran İhlas Holding, konut alıcısının merakla beklediği iki yeni projesi Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10 projelerinde satışları başlattı. Yoğun geçen ön talep döneminin ardından projeleri satışa sunan firmanın Ispartakule'de bulunan satış ofisi konut alıcılarıyla doldu. 145 dairelik özel bir proje olarak dikkatleri üzerine çeken Bizim Evler 9'da alıcılar 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerine büyük ilgi gösterdi. Bizim Evler 10 projesinde ise alıcılar 3+1 dairelerin yanı sıra ağırlıklı olarak tercihini 2+1 daire tipinden yana kullandı. Kanal İstanbul, Yüksek Hızlı Tren, Metro, Kuzey Marmara Otoyolu gibi ulaşım projelerinin kesiştiği, zemini sağlam, havası temiz, göl ve deniz manzaralı bir noktada yer alan Bizim Evler projeleri yüksek yatırım potansiyeli taşıyor.

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