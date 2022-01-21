IEÜ’ye en yüksek teklif Amerikan Hastanesi’nden

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinin Balçova'da inşaat halindeki binalarının satışı için çıkılan ihalede en yüksek teklifi 15 milyon 300 bin dolarla Amerikan Hastanesi'nin verdiği kaydedildi. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin sahibi olan Vakfın satışa çıkardığı Balçova Teleferiğinin altındaki tıp fakültesi ve hastanesi binalarının satış ihalesinin 19 Ocak'ta yapıldığı, en yüksek teklifi 205 milyon lira (15 milyon 300 bin dolar) ile Amerikan Hastanesi'nin verdiği kaydedildi. İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyetinin bugün yapacağı toplantıda ihale sonucunu değerlendireceği ve kamuoyuna satışla ilgili açıklamada bulunacağı ifade edildi.

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