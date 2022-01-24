Kruvaziyer devleri İzmir’e geri dönüyor

İzmir Limanı, kruvaziyer gemileri ağırlamak için gün sayıyor. 2017 Mayıs'ından bu yana tek geminin dahi uğramadığı İzmir Limanı, Mart ayında gelecek Costa'nın ardından MCS ve Norwegian firmalarının getireceği turistleri konuk edecek. İMEAK Deniz ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, şimdilik 30 geminin İzmir Limanı'na rezervasyon yaptırdığını, bu rakamın her geçen hafta arttığını bildirdi. Pandemi nedeniyle ani duruşa geçen dünya kruvaziyer turizminde umut verici gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Öztürk, "Geçen yıl Akdeniz'de 125 gemi limanlarda beklerken, sadece üç firmaya ait beş gemi seyahat ediyordu. Bugün pandemi devam ettiği halde 32 kruvaziyer markasına ait 69 gemi Akdeniz'de yolculuk yapıyor. Kruvaziyer turizmi, pandeminin gerektirdiği sağlık ve güvenli yolculuğa hızlı şekilde uyum sağlamayı başardı" dedi.

ÇEŞME DE BEKLİYOR

Önümüzdeki dönemde Çeşme Limanı'na da çok sayıda geminin yanaşmasının öngörüldüğünü vurgulayan Öztürk, şunları söyledi: "2022 sezonunda Ege Port Kuşadası'na 650, Galataport İstanbul'a 250 geminin yanaşması bekleniyor. İzmir Alsancak Limanı'na ise 30 civarında gemi rezervasyon yaptırmış durumda. Mart'tan itibaren kruvaziyer gemilerin İzmir'e gelmesi planlanıyor. Çeşme Limanı'na da çok sayıda geminin yanaşması bekleniyor. Sezonun açılmasıyla beraber yeni seferlerin gündeme gelmesi sürpriz olmayacaktır." İzmir Limanı'nın 2012'de 552 bin yolcuyu ağırladığını kaydeden Öztürk, geçmiş yılların gemi ve yolcu sayılarına kısa sürede ulaşmanın mümkün olmadığını söyledi. Öztürk, her geçen yıl İzmir Limanı'nın, yeniden güçlü bir destinasyon haline dönüşeceğini vurguladı.



CAZİP UĞRAK NOKTASI OLACAK

MSC, Costa, Norwegian gibi kruvaziyer markalarının Türkiye seferlerini başlatacaklarını duyurduğunu ifade eden Öztürk, "Akdeniz'in en yeni kruvaziyer terminali olan Galataport'un geçtiğimiz Ekim ayından itibaren yolcu gemilerini kabul etmesi, Doğu Akdeniz'de yeni bir çekim alanı yaratacak, İzmir de bu rotada cazip bir uğrak noktası olacak. Elde edilecek gelirin artması için sezon öncesi İzmir Limanı yolcu terminalinin modernize edilmesi, Kemeraltı yürüyüş rotasının gözden geçirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.