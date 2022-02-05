Kamu işçileri 15 Şubat’ta % 28 zamlı maaş alacak

MEMUR ve memur emeklisinin ardından kamuda çalışan 700 bin kamu işçisinin yüzü güldü. Kamu işçilerine toplu sözleşmeden doğan zam ve enflasyon farkına ilave olarak yüzde 2.5'luk bir artış daha geldi, kamu işçilerinin zam oranı yüzde 28'e çıktı. Ocak'ta sözleşme gereği yapılan zamla bu tutar 4 bin 592 liraya yükseldi. Yüzde 5 artı enflasyon ve yüzde 2.5 ek zamla birlikte bu tutar 5 bin 580 lirayı geçti.

YÜZDE 2.5 EK ZAM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 2.5'luk artışla işçi ücretlerine yüzde 28'i bulan artış yapılacağı müjdesini vermişti. Kamu İşveren Sendikası (TÜHİS) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonları arasında ek protokoller imzalandı. Kamu işçileri Ağustos 2021'de sağlanan anlaşmaya göre, taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilen işçilerin ücretlerine 2021- 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı. İlk 6 aylık artışla bu tutar 4 bin 592 liraya, enflasyon farkı ve ek protokolle yüzde 2.5 artışla 5 bin 555 liraya ulaştı.

HAZAL ATEŞ