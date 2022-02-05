Kuyucak portakalı coğrafi işaret alacak

AYDIN Kuyucak'ta yetişen portakalın, coğrafi işaret alabilmesi için çalışma başlatıldı. Kuyucak Belediye Başkanı AK Partili Metin Ertürk, Marka Patent Danışmanı Huriye Özener, İlçe Tarım Müdürü Sebahattin Varol, Ziraat Odası Başkanı Abdullah Sevgi ve Narenciye Birliği Başkanı İsmail Akyavaşoğlu ile birlikte 15 üreticinin deposuna giderek numuneler aldı. KUYUCAK Belediye Başkanı Metin Ertürk, diğer portakallara göre daha dayanıklı olmasıyla ilçedeki portakalın ön plana çıktığını ve bu ürüne coğrafi işaret alabilmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

NUMUNELER ALINDI

ERTÜRK, "İlçemizin en nadide ürünlerinden, halkımızın gelir kaynağı olan Kuyucak portakalının coğrafi işaretle tescillenmesi için süreç devam ediyor. Bu kapsamda üreticilerimizin portakal depolarından analiz için numuneleri almış bulunmaktayız" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE