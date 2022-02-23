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Haberler Ekonomi İzmir’deki Diyarbakırlılar istihdam için dernek kurdu

İzmir’deki Diyarbakırlılar istihdam için dernek kurdu

İzmir'deki Diyarbakırlı vatandaşların dayanışma ve sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek amacıyla geçtiğimiz günlerde kurduğu İzmir Diyarbakır'ı Sevenler Derneğinin (İZ DİYAR DER) üyeleri, Buca'daki Alsac Kafe'deki kahvaltıda buluştu.

23.2.2022

İzmir’deki Diyarbakırlılar istihdam için dernek kurdu

Ailelerin birbirleriyle tanışmaları amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirten İZ DİYAR DER Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Yaşar, Yeni Asır'a girişimcilik, istihdam, öğrencilere burs, toplu sünnet ve yardımlaşma gibi birçok konuda hedef ve projeleri olduğunu açıkladı. Başkan Oktay Yaşar, " İzmir'de ikamet eden Diyarbakırlı hemşerilerimizle omuz omuza verip asla kimseyi ötekileştirmeden, maddi manevi birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi amaçlıyoruz. Derneğimizin değerli üyeleriyle buluşup tanıştık. Önümüzdeki süreçte daha büyük birlikteliklerle yolumuza devam edeceğiz. Bu konuda başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.

SOSYAL PROJELER HAZIR
Buca'daki Eroğlu iş merkezinde bulunan dernek binasında haftanın her günü hizmete açık olduklarını belirten Oktay Yaşar, şunları söyledi: "Diyarbakır'da doğmuş olsak bile İzmir'de geçimimizi sağladığımız için bu kente bir vefa borcumuz vardı. Bu güzel kentimizde yaşayan hemşehrilerimizle birlik beraberlik ve dayanışma içinde asla ayrımcılık yapmadan sosyal projelere ağırlık vereceğiz. Haftanın her günü açığız ve vatandaşlarımızın her türlü sorunlarının çözümünde kurum ve kuruluşlarla köprü olmak için hizmete hazırız. 'Birliğimiz Servetimizdir' sloganımızla sosyal sorumluluk projelerimizi hayata geçireceğiz. İzmir'deki tüm Diyarbakırlı hemşehrilerimizi derneğimize üye olmaya bekliyoruz."

TOLGA TEKİN