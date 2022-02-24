En modern poligonu Manisa OSB’de açtılar

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) yenileme çalışmaları tamamlanan Türkiye'nin en modern kapalı atış poligonlarından biri hizmete açıldı. 564 metre kapalı alana sahip, 5 hatlı poligonda ilk deneme atışını MOSB Bölge Müdürü Funda Karaboran yaptı. 2011 yılında yaptırılan ve Manisa Emniyet Müdürlüğü tarafından kullanılan poligon 2015 yılından bu yana kullanılmıyordu.

Geçtiğimiz yıl, TSE standartlarına uygun olarak yenilenen kapalı atış poligonu Hedef Şirketler Grubu tarafından işletilmek üzere hizmete açıldı. Manisa'nın ilk ve tek kapalı atış poligonunun açılış törenine MOSB Başkan Danışmanı Nihat Akyol, jandarma ve emniyet yetkilileri, bölge sanayicileri ile davetliler katıldı. Hedef Şirketler Grubu Manisa Bölge Müdürü Adem Yapraklıoğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Şimşek, poligonu 2 yılda açılışa hazır hale getirdiklerini belirterek, herkesi güvenli bir ortamda atış yapmaya davet etti. Kurdele kesiminin ardından davetliler de atış yaptı.

NERMİN UÇTU