Turşu ihracatı 2021 yılında rekor kırdı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Başkanı Hayrettin Uçak, 2021 yılında yüzde 14'lük artışla 1 milyar 182 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi. 2022 yılı için 1,3 milyar dolar ve Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılında ise 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefi koyan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, özellikle biber ve kornişon turşu ihracatında fark yarattı. EYMSİB, 2021 yılında dünyanın neredeyse yarısına ihracat yaparken, turşu ihracatından ülkemize toplamda 240 milyon dolar döviz kazandırdı. Biber ve kornişon turşuları 220 milyon dolar ile 2021 ihracat şampiyonu oldu.

DÜNYANIN YARISINA SATIŞ

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2021 yılında rekorlar kırmaya devam etti. Dünyanın yarısına ürünlerini gönderme başarısı gösteren Birliğin biber ve kornişon turşu ihracatı 220 milyon dolara ulaştı. Türkiye'de turşu ihracatı toplamda 300 milyon dolara ulaşırken, ihracatın yüzde 80'ini Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği gerçekleştirdi. Türk turşu sektörünün son derece modern tesislerinde, kornişon, biber, lahana, karnabahar, domates, badem, mantar, pancar, soğan, sarımsak, tropikal meyveler başta olmak üzere 30'un üzerinde sebze ve meyveden üreterek 129 ülkeye ihraç ettiği turşuları en çok talep eden ülke ise Almanya oldu. Türkiye'nin turşu ihracatında ilk sıranın sahibi 133 milyon 250 bin dolarlık tutarla kornişon turşusu olurken, biber turşusu ise 132 milyon 860 bin dolarlık ihracat performansı gösterdi.

MEYVE SUYUNDA 400 MİLYON DOLARA ULAŞILACAK

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2020 senesinin ilk 9 aylık döneminde Türkiye'den 1 milyar 470 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini ve meyve suyunun ise bu sektörün ihracat lideri olduğunu söyledi. Bu ürün grubunda ihracatın ocak-eylül döneminde geçen senenin aynı dönemine nazaran yüzde 20'lik bir artışla 223 milyon dolardan 268 milyon dolara ulaştığına dikkat çeken Uçak, sektörün son 5 senede ihracatını iki kata yakın artırdığını vurguladı.

ELMADA İLK 3 İÇİNDE

SEKTÖRÜN 2021'i 400 milyon dolar ihracatla kapatabileceğini, 2022 senesinde ise 500 milyon dolar hedef koydukları bilgisini paylaşan Uçak, ihracatta elma suyunun başı çektiğini belirtti. Türkiye'nin yıllık 4,3 milyon ton elma üretimiyle dünyada ilk üçte yer bulduğuna dikkat çeken Uçak, şöyle devam etti: "TÜRKİYE'NİN elma üretiminin katma değere dönüşmesi adına ihracatçılarımız yoğun çaba gösteriyor. 2021 yılının Ocak- Eylül döneminde elma suyu ihracatımız yüzde 60'lık artışla 86 milyon dolardan 139 milyon dolara çıktı. Vişne, şeftali, kayısı suyu ihracatımız 103 milyon dolara ulaşırken portakal suyu ihracatı 4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Üzüm, domates, armut, limon, kiraz, ananas ve greyfurt suları da dünya pazarlarında ilgi gördü. Türkiye'nin meyve suyu ihraç ettiği ülke sayısı 150'ye ulaşırken en önemli pazarlar ABD, Hollanda ve İtalya oldu."

KURU DOMATESTE 100 MİLYON DOLARA YAKLAŞILDI

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği verilerinden derlenen bilgiye göre, 2020'de 83 milyon dolar olan kuru domates ihracatı geçen yıl yüzde 17 arttı. Önceki yıl 31,2 bin ton olan ihracat miktarı da 2021'de yüzde 18 yükselerek 36,8 bin tona çıktı. Özellikle pizza ve makarnalarda kullanımı dolayısıyla gıda endüstrisinin talep ettiği bu üründe 106 ülkeye ihracat yapıldı. Dış satımda ilk üç sırayı ABD, İtalya ve Almanya alırken Hollanda, Belçika, Avustralya, Fransa ve Polonya da Türk kuru domatesine en çok talebin geldiği ülkeler arasında yer aldı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kuru domateste Türkiye'nin dünyadaki önemli üreticiler arasında yer aldığını kaydederek, Ege Bölgesi'nin de ülkenin kuru domates üretim ve ihracatının yüzde 95'ini karşıladığını söyledi.

HEDEFLERİ TUTTURDUK

Son yıllarda ihracatı artan bu ürünün, ABD'den Güney Amerika ülkelerine, Kanada'dan Uzak Doğu ve Afrika ülkelerine birçok bölgede talep gördüğüne işaret eden Uçak, geçmiş yıllarda sadece taze ve salçalık olarak satılan domatesin kurutularak katma değerinin artırıldığına dikkati çekti. Bu yıl dış satım yapılan ülke sayısını daha da artırmayı istediklerini kaydeden Uçak, "Biz sürekli hedef koyuyoruz ve hedeflerimizi tutturuyoruz. Hedefimiz 120 milyon dolarlık ihracat. 2022'de inşallah bunu tutturacak, belki de geçeceğiz." diye konuştu.