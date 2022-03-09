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Haberler Ekonomi Çanakkale Köprüsü'nde 50 kadın mühendisin imzası var

Çanakkale Köprüsü'nde 50 kadın mühendisin imzası var

9.3.2022

Çanakkale Köprüsü’nde 50 kadın mühendisin imzası var

LIMAK Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, birçok ilki bünyesinde barındıran 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nde 50 kadın mühendisin de imzasının olduğunu bildirdi.

Özdemir, "Projede 50 kadın mühendis görev aldı. Bu mühendislerden 5'i aynı zamanda 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi' öğrencisi. Şimdi bu projede öğrendikleri bilgi ve deneyimi, başka projelere uygulamaları hatta ileriye götürmeleri gerekiyor" dedi. Özdemir, tüm mühendislere çağrıda bulunmak istediğini belirtirken, "Dünyadaki trendleri ve gelişmeleri çok yakından takip etmek, sonrasında bu alanlara yoğunlaşmak gerekiyor. Sadece üniversite eğitimiyle veya stajla sınırlı kalınmamalı" ifadelerini kullandı.