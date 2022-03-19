Selçuk Yaşar ödülü genç girişimci Eren Bali’nin

Yaşar Üniversitesi ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı işbirliğiyle yeniliği, toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye'sini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamak ve başarılarını duyurmak amacıyla hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü, 17 Mart'ta Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle üçüncü kez sahibini buldu. Bu yılın ödülü, online eğitim şirketi Udemy ve geleneksel sağlık hizmetlerini dijitalleştiren Carbon Health girişimleriyle geniş kitlelere ulaşan girişimci Eren Bali'ye verildi.

2021 yılı teması "dijital dönüşüm" olarak belirlenirken, seçici kurul Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı Başkanlığında, Ayşegül İldeniz, Cengiz Ultav, Prof. Dr. Öznur Özkasap ve Prof. Dr. Selim Balcısoy'dan oluştu.

"ÖNCÜ VE GÜÇLÜ ADIMLAR"

Gecenin açılış konuşmasını yapan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, ödünün bu yılki teması 'dijital dönüşüm'e atıfta bulunarak, "Bizler, eğitimde dijital dönüşümü bir zorunluluk olarak görmeyerek yıllar öncesinden bu yönde öncü ve güçlü adımlar atmıştık" dedi. Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar da, "Bu ödülü babam yaşarken başlatmak ve sürdürmekti amacımız. Bu konuda çalışmaların başarıyla devamını sağlayan herkese teşekkür ederim. Amacımız, faaliyetlerimizi bilim ve bilgiyle taçlandırmak" diye konuştu.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR HAMLE YAPTI"

Eren Bali, "Bundan 10 sene önce Türkiye'den çıkmış teknoloji alanında hiç şirket yokken, Udemy Türkiye'den çıkan birisinin kurduğu ve halka açılan ilk şirket oldu" dedi. Son 10-15 senede Türkiye'nin büyük bir hamle yaptığına işaret eden Bali, "Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Gençlerimiz çok azimli ve çalışkan. Türkiye'de gençlere yardımcı olmak, onların ufkunu açmak için elimden geleni yapmak istiyorum. Bu ödülü teknoloji alanında insanların neler yapabileceğini göstermek ve gençlere örnek olabilmek için kabul ettim" ifadesini kullandı.