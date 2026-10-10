Cemil Tugay İzmir’i bekleyen projeleri ilk kez Yeni Asır’a anlattı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY, AK PARTİ'YE GEÇİŞ KARARI VE SONRASINDA İZMİR'İ BEKLEYEN PROJELERİ İLK KEZ YENİ ASIR'A ANLATTI....

AK Parti'ye geçiş kararını nasıl verdi?

Başkan Erdoğan'la görüşmesinde neler yaşandı?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ne yanıt verdi?

"Kendimi değil, İzmir'i düşündüm" derken neyi kastetti?

İzmir için hangi projeleri hayata geçirecek?

Körfez'in altından raylı sistem projesi gerçek olacak mı?

Deprem riski ve kentsel dönüşüm için ne planlıyor?

AK Parti'ye geçişin ardından belediye kadrosunda değişiklik yapılacak mı?

İzmir'in yaşam biçimi değişecek mi?

Cemil Tugay'ın çarpıcı açıklamaları ve merak edilen tüm yanıtlar Yeni Asır'da....