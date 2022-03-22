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Haberler Ekonomi Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı

Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı

Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak. Son başvuru tarihi 5 Nisan 2022

22.03.2022, 09:53

Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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