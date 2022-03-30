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Haberler Ekonomi Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: KDV indirimine uymayan firmalara ağır yaptırım!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: KDV indirimine uymayan firmalara ağır yaptırım!

Başkan Recep Tayyip Erdoğani son Kabine toplantısı sonrası KDV indirimi müjdesinde bulunmuştu. 1 Nisan tarihinde başlayacak indirimde bebek bezi, deterjan gibi ürünlerde KDV 18'den yüzde 8'e indirilecek. Ancak bazı fırsatçı firmalar KDV indirimi öncesi ürünlerin fiyatı şişirdi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, KDV indirimlerinin ardından 81 ilde denetim yapılacağını belirterek, "KDV indirimlerini fiyatlara yansıtmayan ve haksız artışıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırım uygulayacağız. " açıklamasında bulundu.

AA

30.03.2022, 15:29

Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: KDV indirimine uymayan firmalara ağır yaptırım!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temel ihtiyaç maddelerinde uygulanacak KDV indiriminin amacına ulaşması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız." ifadesini kullandı.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesini müteakip 81 ildeki ticaret müdürlükleri aracılığıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştireceklerini kaydeden Muş, "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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