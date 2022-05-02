Halkbank’tan 6 farklı özel girisimci kredisi

HALKBANK, girişimcileri destekleme vizyonu kapsamında, yeni iş fikirlerine sahip kişilere yönelik özel kredi seçeneklerini hayata geçirdi. Üniversite mezunu genç girişimcilerden, kendi işini kurmak isteyen deneyimli profesyonellere dek; geniş bir yelpazede alternatifler sunuluyor. Girişimcilerin ihtiyaç duydukları finansmana erişimini sağlamaya odaklanan Genç, Cesur, Usta, Tekno ve Halk Girişimci Kredileri avantajlı faiz oranlarıyla sunulurken, tüm kredi çeşitleri için azami 12 ay anapara ödemesiz olmak üzere 60 aya kadar vade imkânı tanınıyor. Sadece esnaf ve sanatkârlara yönelik Girişimci Esnaf Kredisi ise Hazine Bakanlığı'nın desteğiyle sıfır faizli olacak.