Hepsiburada en çok tavsiye edilen marka

HEPSIBURADA, bağımsız araştırma kuruluşu FutureBright'ın gerçekleştirdiği ve "E-ticaret NPS (Net Prompter Score/Tavsiye Etme Skoru) Araştırması" sonuçlarına göre, "Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası" oldu. 2022'nin bağımsız araştırma kapsamında 5.400 kişiyle anket çalışması yapıldı. Çalışma sonucunda Hepsiburada, ürün ve hizmet kalitesi ve sağladığı deneyimle müşterilerin çevrelerine en çok tavsiye ettikleri e-ticaret markası seçildi. Hepsiburada CMO'su Ender Özgün, "Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası" olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hizmet kalitemizi daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.

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