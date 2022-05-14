Merkez Bankası’ndan 100 milyar liralık kredi paketi

MERKEZ Bankası, salgınla mücadele sürecinde devreye aldığı 100 milyarlık yatırım taahhütlü avans kredisini yeniden uygulamaya aldı. Buna göre, kredi faizi koşullara göre yüzde 9'a kadar düşebilecek. Yatırım taahhütlü avans kredisi, ihracat, ithal ikamesine yönelik üretim taahhüdünde bulunan işletmelere kullandırılacak. Firma bazında üst limiti 1.5 milyar lira olacak kredinin geri ödeme dilimleri 6 aylık dönemler halinde belirlenecek.

HACİZ KONULAMAZ

Merkez Bankası esas mukavelesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Buna göre Merkez Bankası nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait varlıklar haczedilemeyecek. Merkez Bankası nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait varlıklar haczedilemeyecek, bu varlıklara ihtiyati tedbir konulamayacak.