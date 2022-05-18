Enflasyonda hedefimiz beklentileri düzeltmektir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun ana sebeplerinden birinin de beklentiler olduğunu belirterek, bu beklentileri "hep birlikte" kıracaklarını söyledi. Nebati, enflasyonu ve enflasyonla mücadeleyi tek boyutlu devletin çözeceği sorun olarak görmediklerini vurgulayarak tüm paydaşlarla koordineli hareket etmeyi gerektiren çok boyutlu mesele olarak gördüklerini dile getirdi.

KKM İLE BERTARAF ETTİK

Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, gelişmelerin tüm dünyada enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasına neden olduğunu söyleyerek bu konuların Türkiye ve dünyanın gündeminde daha fazla olacağını söyledi. Tüm dünyanın, son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Nebati, "Örneğin, İspanya'da üretici fiyat artışları 1.5 yıl içinde yıllık bazda negatif seviyelerden yüzde 40'ın üzerine ulaşmış vaziyette" dedi. Makroekonomik hedeflere ulaşmakta finansal istikrarın öneminin de farkında olduklarını aktaran Nebati, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl aralık ayında döviz kurlarında gözlemlediğimiz piyasa gerçekliğini yansıtmayan fiyat oluşumunu, uygulamaya aldığımız Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı (KKM) ve destekleyici alternatif enstrümanlarla bertaraf ettik. Böylece enflasyonun önemli bir belirleyicisi olan döviz kurlarındaki fiyat dalgalanmalarını büyük oranda dengeledik. Şimdiki hedefimiz, enflasyonun ana sebeplerinden biri olan beklentileri düzeltmektir. Enflasyon ataletini ve beklentilerini el ele vererek, birlikte adımlar atarak, elimizi taşın altına koyarak halledeceğiz."

GÖRMEZDEN GELMİYORUZ



FİYAT istikrarını kalıcı tesis ederek halkın alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak konusunda tavırlarının net olduğunu kaydeden Nebati, "Sorunları kesinlikle görmezden gelmiyoruz yerinde ve zamanında attığımız adımlarla gerekli tüm tedbirleri alıyor ve kesintisiz çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

NEBATİ şunları söyledi: "Fahiş karlara net olarak karşı duruyoruz. Bir çabamız var. Bu enflasyonun Türkiye'de mutlak suretle kontrol altına alınması ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemesidir. Bunu yapacağız, bizimle birlikte olanlarla birlikte yapacağız. Yanlış yapanın üstüne de gideceğiz. Şu andaki enflasyonun bu rakamlara gelmesinde, son dönemde en önemli etken beklentiler haline dönüşmüştür. Bu beklentileri hep beraber kıracağız."