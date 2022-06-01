MÜSİAD, Avrupa’daki Türk iş insanlarının yanında

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Avrupa Genel İdare Kurulu (AGİK) programı, MÜSİAD Karlsruhe Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. AGİK kapsamında MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmaslı, Türkiye Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla MÜSİAD Karlsruhe Şubesinin yeni binası törenle açıldı. Ayrıca MÜSİAD Avrupa Başkanlar Toplantısında küresel boyuttaki gelişmeler ele alındı. Diğer taraftan AGİK fuarında stant açan MÜSİAD üyesi 90 firmanın çalışmaları tanıtıldı. MÜSİAD İzmir Şubesi de Başkan Bilal Saygılı ve heyetiyle birlikte programlara ve fuara katıldı. MÜSİAD İzmir Başkanı Saygılı, AGİK programının geleceğe dönük önemli mesajlar içerdiğini belirterek, Alman yatırımcılarının İzmir'e ilgisinin de artarak devam ettiğini söyledi.

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