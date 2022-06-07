Hazine garantili kredilere amaç dışı kullanım önlemi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında ticari işletmelere kullandırılan toplam kredi tutarının 625.6 milyar lira olduğunu, bireysel kullanımla birlikte tutarın 667.2 milyar liraya ulaştığını söyledi. Bakan Nebati, yararlanıcıların verilen kefalet imkânını suiistimal etmeleri veya amaç dışında kullanmaları durumunda kalan kredi bölümünün iptal edileceğini, bundan sonraki Hazine kefalet imkânlarından yararlanmalarının engelleneceğini duyurdu.

6 SEKTÖRE ÖNCELİK

Hazine destekli Kredi Garanti Fonu paketlerinde imalat, ihracat, tarım, turizm, teknoloji, toptan ve perakende sektörlerine öncelik veriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, şubat ayında duyurulan KGF destekli 60 milyar lira tutarındaki 3 destek programının yanında 100 milyar lirası ihracatçılara, 50 milyar lirası turizmcilere olmak üzere yeni desteğin devreye alındığını söyledi. Hazine destekli kefalet sistemine ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Nebati, sistem kapsamında verilen kefaletlerin şartlarının Cumhurbaşkanı kararı ile belirlendiğini, kredi değerlendirme sürecinin bankacılık kuralları ve uygulama teamülleri çerçevesinde şekillendiğini ifade etti.

BELGELENDİRME ŞARTI

Kefalet sistemi ile Eylül 2020'den itibaren kullandırılan kredilere ilişkin yapılacak giderlerin sözleşme veya fatura ile belgelendirilmesi şartının getirildiğini belirten Bakan Nebati, şunları söyledi: "Söz konusu şart, Turizm Destek Paketi, İlave İstihdam Destek Paketi, İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi ve Soğuk Hava Ünitesi ve Frigorifik Araçlar Destek Paketlerinde de uygulanmıştır. Hayata geçirilen toplamda 60 milyar lira kefalet limitini haiz paketlerde de giderlerin belli bir tutar üzerindeki kısmı için sözleşme veya fatura ile belgelendirme zorunluluğu getirilmiş olup işletme sermayesi ihtiyaçları için yalnızca kartlı kullanım şartı bulunuyor." Bakan Nebati, ayrıca nakit kredi kullanımının sınırlı tutulduğunu, refmansman (yeni finansman) amacıyla kullanımın yasaklandığını söyledi.

Bakan Nebati, "Bunlara ilaveten, kredinin tahsisi aşamasında yararlanıcılardan kredinin amacı dışında kullanılmayacağına dair taahhütname alınıyor. Buna ilişkin KGF A.Ş. bilgi sisteminde gerekli altyapı oluşturulmuş olup sistem aracılığıyla gerekli takip yapılmaktadır. Bu sayede yararlanıcılar verilen kefalet imkânını suiistimal etmeleri veya bu imkânı amaç dışında kullanmaları durumunda kalan kredi bölümünün iptal edilmesi ve/veya bundan sonraki Hazine kefalet imkânlarından yararlanmalarının engellemesi yönünde tedbir uygulanacak" değerlendirmesini yaptı.

KEFALET LİMİTLERİ YÜKSELDİ

HAZİNE destekli azami kefalet tutarı limitleri yükseldi. Limitler KOBİ tanımına haiz kullanıcılar için azami 35 milyon liradan 100 milyon liraya, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için 250 milyon liradan 350 milyon liraya çıkarıldı. Bu limitlerin hesaplanmasında tüm kurumlardan kullanılacak kefalet miktarları dikkate alınacak. Limitlerin aşılmamasını temin etmek amacıyla kurumlar gerekli bilgi sistemi paylaşımını sağlayacak. Reeskont kredilerine vadesinin asgari 6 ay olmasına yönelik kriterden muafiyet sağlandı

■ HAZAL ATEŞ