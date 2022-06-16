Esnafa e-fatura desteği

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), e-fatura sisteminin ticari hayatta kullanılması zorunluluğu üzerine küçük işletmelere doğru rehberlikler vermek ve maliyetlerini düşürmek için kolları sıvadı. TÜRKBELGE firması ile protokol imzalayan İESOB, esnaf sanatkarlara e-fatura, e-arşiv fatura ile e-saklamayı, 2022 yılı boyunca ücretsiz kullanma imkanı sağladı. TÜRKBELGE'den hizmet alan işletmeler daha sonraki yıllarda da aynı hizmetleri piyasaya göre daha uygun koşullarda alabilecekler. Esnaf sanatkarlara ayrıca işyerlerinde bilgilendirmeler de yapılacak.



PROTOKOLÜN İÇERİĞİ

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ile TÜRKBELGE Genel Müdür Yardımcısı Tevfik Yılmaz arasında imzalanan protokol ile, e-faturaya geçmek zorunda olan sektörlere ilaveten, gayrimenkul, motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile aracılık faaliyetinde bulunan esnaf sanatkarlar, brüt satış hasılatı 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon lira, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin lira limitlerindeki e-fatura, e-arşiv fatura, e-saklama hizmetini TÜRKBELGE'den almaları halinde, 2022 yılı sonuna kadar tüm ürünleri ücretsiz kullanabilecekler. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri de protokolden yararlanabilecek. 2022 yılında hizmetlerden ücretsiz yararlanan işletmeler, daha sonraki yıllarda da aynı hizmetleri uygun maliyetlerle kullanabilecek, TÜRKBELGE e-arşiv kullanarak aynı zamanda e-saklama hizmetini de ücretsiz alacaklar.



EĞİTİM DE VERİLECEK

Dijitalleşmenin artık ticaret hayatında da yer edindiğini hatırlatan İESOB Başkanı Mutlu, "Esnaf sanatkarların iş potansiyellerinin azaldığı bir dönemde giderlerdeki maliyetleri düşürmek önemli. Çağın yeniliklerine ve rekabet düzenine uyum konusunda üyelerimize destek olmaya özen gösteriyoruz. İmzalanan protokol ile de, esnaf sanatkarlara önemli gider kalemi oluşturacak bir konuda hem tasarruf sağlanacak, hem de e-fatura konusunda üyelerimize bilgilendirmeler yapılacaktır" dedi. İESOB'nin çatısı altındaki her esnaf sanatkârın fırsatlardan yararlanabileceğini belirten Mutlu, "Esnaf sanatkârlarımız 0 850 333 0 353 Nolu "Türkbelge Müşteri Hizmetleri Hattını" arayarak e-fatura, arşiv fatura gönderi adetlerini 2022 yılı boyunca nasıl ücretsiz alacakları konusunda ayrıntılı bilgi alabilirler. Üyelerimiz çevrelerindeki diğer esnaf sanatkâr dostlarını uyarmalı ve kendilerine güç verecek bu büyük avantajı iyi kullanmalı" diye konuştu.



İZMİR ÖRNEK OLACAK

Türkiye'nin bir çok şehrinde 100'e yakın bayi ve 100'den fazla çalışanıyla faaliyet gösterdiklerini söyleyen TÜRKBELGE Genel Müdür Yardımcısı Tevfik Yılmaz, "Türkiye'de e-dönüşüm sektöründe en hızlı büyüme gösteren entegratör şirketlerinden biri olduk. İESOB ile yaptığımız işbirliği ile hem odalara hem de esnaf sanatkâra fayda sağlamayı hedefliyoruz. Başarımız diğer illerdeki sivil toplum kuruluşlarına da örnek olacak" dedi.