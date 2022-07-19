Almanya enerji için çözüm arıyor

RUSYA'NIN Avrupa'da birçok ülkeye gaz akışını azaltması ya da tamamen kesmesi, kıtada kış mevsimi öncesi endişelere yol açtı. Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden gaz akışının sağlandığı Almanya'da şimdiden soğuk geçecek aylara ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Alman Bild gazetesi, ülkede gaz krizinin ele alındığı gizli bir zirvenin düzenlendiğini yazdı. Federal hükümetin, kış mevsiminde Almanya'da bölgesel acil durumlar beklediği belirtilirken, ülkede gaz fiyatlarının 2-3 katına çıkmasının öngörüldüğü ve Alman vatandaşların pahalılıkla karşılaşacağı kaydedildi.

YENİ ROTA AZERBAYCAN

Alman Sanayiciler Federasyonu (BDI), olası gaz kıtlığının sonucu olarak üretimde yaşanabilecek düşüşler konusunda uyardı. Alman alüminyum endüstrisindeki 10 şirketten 9'unun, kısa vadede başka bir enerji kaynağına geçemeyeceği belirtilirken, "Gaz arzı yüzde 30'a kadar kesilirse, şirketlerin yarısında üretim durma noktasına gelir." denildi. Rusya doğalgazına alternatif arayışlarına devam eden Avrupa Birliği (AB), yenilenebilir enerji, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve Azerbaycan'dan alınabilecek ekstra gaz konularına odaklandı. Azerbaycan'da temaslarda bulunan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, yeni bir anlaşma imzalayacaklarına işaret ederek, "AB, daha güvenilir enerji tedarikçilerine yöneliyor" dedi.