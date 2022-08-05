Yazılım nedir bilmezdi şimdi simülatör ihraç ediyor

Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu 27 yaşındaki Ayşe Ertaş devlet desteğiyle 4 yıl önce 'Covisart' isimli şirketini kurdu. Ertaş, yaptığı stajlar ve araştırmaları sonucu başta okulun TEKNOKENT'inden, TEKNOPARK'lardan ve Türkiye'nin gururu TEKNOFEST'lerden yararlanarak KOSGEB desteği ile şirketini kurdu ve ürünlerini dünya pazarına sundu.

KODLAMADAN ANLAMAZDIM

Katar Savunma Kuvvetleri için 26 simülasyon teslim etti, Azerbaycan İletişim Bakanlığına simülatör ihracında bulundu. Türkiye'de de HAVELSAN ile iş ortağı olan Ertaş'ın hayali, simülatörü Türkiye'de savunma sanayisin'de askerin çok aktif şekilde kullanmasını görmek.

Ertaş şunları söyledi: Bilgisayar mühendisliği kazandığım ilk yıl sadece bilgisayarı açıp video izliyordum, kodlama nedir bilmezdim. İlk dersimde üniversiteyi bitiremem demiştim, daha sonra ya bu işi düzgün yapacağım ya da yapacağım diyerek kendimi motive ettim. Yazılımcıların yanında staj yaptım. Sanal ve artırılmış gerçeklik üzerine çalışmaya başlamıştım. Artırılmış sanal gerçekliği 360 derece dönebilen bir simülatör üzerinde uygulayabilir miyiz diye düşündük, projeyi geliştirmeye başladık. İşime tutundum hayallerim vardı ve onu gerçekleştirmek istedim şirketimi üniversite son sınıfta ortağım ile 23 yaşımda şirketimi kurdum. Şirketimizi kurduktan sonra KOSGEB'ten 150 bin liralık girişimcilik desteğini aldık. KOSGEB AR-GE proje başvurusunda bulunduk ve onu da kazandık yüzde 75 destekle 200 bin lira aldık.

SIRADA MEKSİKA DA VAR

2019'da TEKNOFEST'e katıldık. Uluslararası en iyi buluş ödülünü kazandık. Teknofest ile ihracat kapılarını araladık. Teknoloji ve Sanayi Bakanımız Mustafa Varank ziyaretimize geldi ve bizi HAVELSAN'a yönlendirdi. Bizi Katar projesine dahil ettiler. HAVELSAN'ın Katar'da kurulan bir simülasyon merkezi vardı. Katar savunma kuvvetleri için 26 simülasyon teslim ettik. 2021'de yine TEKNOFEST'e katıldık. 3 simülatör götürdük. Azerbaycan hava kuvvetleri ile görüştük ve ihracat yaptık. Şu anda Meksika için simülatör hazırlıyoruz, oranın uçuş okulundan sipariş aldık. TAI ile görüşmelerimiz var, aynı zamanda HAVELSAN'ın iş ortağı olduk. ■ FATMA GÖKSU