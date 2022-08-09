Terzi esnafı, 34 yıllık başkanları Turun’u andı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (İESOB) bağlı Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası'nın 34 yıldır başkanlığını yürüten ve 2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mevlüt Turun için dün anma töreni düzenlendi. Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası'nın önünde düzenlenen ve esnaf odası temsilcilerinin yoğun katılım sağladığı anma töreninde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunurken lokma döküldü, vatandaşlara tavuklu pilav ve tatlı dağıtıldı.

GENİŞ KATILIM YAŞANDI

Vefatıyla esnaf camiasını üzüntüye boğan Mevlüt Turun'un dualarla anıldığı törene Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Birlik Başkanvekili ve Büfeciler Odası Başkanı Selahattin Aslan, İzmir Oto Galericiler ve Yıkamacıları Odası Başkanı Zafer Dursun, İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, Hamamcılar Odası Başkanı Nafi Karaca, Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç gibi daha birçok esnaf odasının başkanı ve temsilcileri katıldı.

BÜYÜK HİZMETLERİ OLDU

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, Mevlüt Turun'un tüm esnaf camiası tarafından sevildiğini ve odaya çok büyük hizmetlerde bulunduğunu dile getirerek, kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi. İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mustafa Güvenli, "34 yıl boyunca terzi esnafına hem başkanlık hem ağabeylik yapan ve 2019 yılında aramızdan ayrılan Mevlüt Turun başkanımızı her yıl olduğu gibi bu yıl da ölüm yıldönümünde saygıyla, dualarla anıyoruz.

ONU HİÇ UNUTMAYACAĞIZ

1985 ve 2019 yılları arasında Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanlığı görevini başarıyla yürüten ve esnafın sorunlarının çözümünde önemli rol oynayan Mevlüt Turun başkanımızı ve yaptığı hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağız. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" diye konuştu. ■ TOLGA TEKİN