Esnaf kesimi yeni borç yapılandırması istiyor

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın "sıfır faizli ve uzun vadeli" yeni bir yapılandırma istediğini bildirdi. Palandöken, salgın sonrası esnaf ve sanatkarların birikmiş kredi, SGK ve vergi borcunu ödeyebilmesi için en büyük isteğinin yeni bir borç yapılandırması olduğunu belirtti. İki milyonu aşkın esnaf için yeni bir yapılandırmanın şart olduğunu aktaran Palandöken, sicil düzenlenmesiyle "nefes kredisi" verilmesi gerektiğini ifade etti. Palandöken, "Özel bankalar da düşük faizli kredi imkanı sunmalı" diye konuştu.

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