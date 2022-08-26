İŞKUR TYP personel alımı ne zaman 2022? İŞKUR personel alım başvuru tarihleri...

İŞKUR personel alımı ne zaman olacak? 2022 İŞKUR TYP personel alımlarına ilişkin son dakika gelişmeleri araştırılıyor. İŞKUR TYP alımları başvuru şartları ve tarihleri merak ediliyor. İşte İŞKUR TYP dair tüm detaylar...
2022 TYP İLE OKULLARA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAK!
60 bin kişilik personel alımı kadrosu içinde TYP programı kapsamında MEB okullarına alım gerçekleştirilecek. Okulların açılacağı tarih olan 12 Eylül öncesinde temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarının gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Başvuru tarihleri ve şartları adayların gündemindeki yerini aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Milli Eğitim Bakanlığımız tüm okullarımızın temizlik, kırtasiye, küçük onarım, atölye gibi bütçeleri bu yıl doğrudan okullara gönderdi. Temizlik işlerinde çalışacak 60 bin kişi okulların açılmasıyla görevlerine başlayacaklar."
İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
MEB bünyesinde alınacak destek personeline ilişkin ilan henüz yayımlanmadı. Eylül ayı öncesinde başvuru ve yerleştirme sürecinin gerçekleşmesi bekleniyor.
İŞKUR personel alımı genel başvuru şartları şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).