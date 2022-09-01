Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi

İZMİR'DE yeni av sezonu için halat çözen balıkçılar denize açıldı. 1 Eylül itibariyle başlayan avlanma sezonu öncesinde Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda uğurlama töreni düzenledi. Törende 36 tekne siren çalarak mavi sulara açılmak üzere halat çözdü.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, deniz, toprak, orman gibi nimetlerin sürdürülebilir bir şekilde kullanılması gerektiğini belirterek, "Eğer imkanları en iyi şekilde değerlendiremiyorsak o zaman zengin toprakların fakir bekçileri olmaya devam ederiz. Devletimiz, hükümetimiz balıkçılığı da her türlü destekliyor." dedi.

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, geçen sezon hava şartları nedeniyle sezonun erken kapandığını bu nedenle denizlerde bol balık bulunduğuna dair işaretler aldıklarını söyledi. Bu sezon da beklentilerinin aynı şekilde büyük olduğunu belirten Çakan, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar ve yasal düzenlemeler sayesinde korsan avcılığın önüne tamamıyla geçildi. Her sezon olduğu gibi bu sezonda da kesinlikle korsan balıkçılığa göz yumulmayacak. Biz de İzmir'de kurduğumuz çalışma grubu ile bu konuda ne gerekiyorsa yapacağız. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da beklentimiz büyük. Özellikle bu sezon halkımız sardalya ve hamsiye doyacak, yine bol ve ucuz balık yiyecek" dedi. Etkinlikte Çakan'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ile Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy'un konuşmalarının ardından dua edilerek denize bereket için çiçek bırakıldı.

■ TOLGA TEKİN