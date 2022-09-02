Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, devam ediyor mu? Aile Destek Programı başvuru ekranı ile ödeme sorgulama!

Türkiye Aile Destek Programında bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını bildiren Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1,6 milyon haneye SYDV'lerimiz aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye Aile Destek Programımıza gelen başvuruları ivedi bir şekilde inceleyeceğiz ve vatandaşlarımızın bu desteğimizden istifade etmesini sağlayacağız" dedi.