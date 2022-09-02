Kanal İstanbul’dan geçişe fiyat avantajı

Boğaz geçiş ücretlerinde Montrö Sözleşmesi nedeniyle 39 yıldır uygulanan sabit fiyat uygulaması mağduriyetine son veren Türkiye, şimdi de vizyon projelerden Kanal İstanbul'dan geçişi teşvik etmek için çalışma başlattı. Önümüzdeki ay Kanal İstanbul'a ilişkin yeni imar planlarının tamamlanması beklenirken, 2023'te çalışmaların hız kazanması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şimdiden özellikle yük ve tehlikeli madde taşıyan yabancı bayraklı gemilerin Kanal'dan geçişini teşvik etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.

■ BARIŞ ŞİMŞEK