Emekliye promosyon 8 bin liraya yükseldi

BANKALARIN maaş promosyonları yarışı emeklilere yaradı. Tüm bankaların 7 bin 500 lirada sabitledikleri emekli maaş promosyonunu Türkiye Emekliler Derneği, TEB ile imzaladığı protokolle yukarı çekti. Maaşlarını bu bankaya taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında 8 bin lira promosyon ödenecek. Yeni tutarın müşteri kaybetmemek için diğer bankaları da hareketlendirmesi beklenirken, tutarın 10 bin liralara ulaşması bekleniyor.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün ile TEB Çayyolu Şubesi Yıldız Portföy Yönetmeni Berrak Pehlivan'ın imzaladığı protokolle milyonlarca emeklinin maaş promosyon tutarı 8 bin lira oldu. Bu kapsamda maaşı 2 bin 500 liranın üzerindeki her emekli maaşını TEB'e taşıyarak 8 bin liralık promosyona hak kazanabilecek.

BARIŞ ŞİMŞEK