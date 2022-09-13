Borsada ralli hız kesmiyor

Borsa İstanbul'da temmuz ayında başlayan hızlı yükseliş hız kesmeden sürüyor. Borsa İstanbul'da banka hisselerinde yaşanan ralliyle BIST 100 endeksi, dün gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.650,07 puana taşıdı. Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün boyu 3.600 puanın üzerinde tutundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre cari işlemler hesabı temmuzda 4 milyar 10 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 585 milyon dolar oldu.

BELİRSİZLİK AZALDI

Analistler, geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin büyük oranda azalmasıyla küresel pay piyasalarında artan risk iştahının yeni haftaya da taşındığını söyledi. Bu hafta ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasalara yön vermesinin beklendiğini aktaran analistler, halihazırda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 90 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını kaydetti. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.650 seviyesinin direnç, 3.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

VİOP'TAKİ EMİR VE İŞLEM ORANLARI YAYIMLANACAK

BORSA İstanbul AŞ, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) emir ve işlem oranının hesaplanmasına ve üyelerle paylaşılmasına karar verildiğini duyurdu. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Emirlerin izlenebilmesii büyük önem kazanmıştır. Küresel borsalarda gerçekleşen işlemlere nispeten çok daha yüksek sayılara ulaşan emirlerin değerlendirilmesinde emir ve işlem oranının birincil gösterge olarak öne çıktığı, çeşitli yaklaşım ve yöntemlerle bu oranın hesaplandığı gözlemlenmektedir.

VİOP'ta emir ve işlem oranı verilerinin hesaplanmasına ve üyelerle paylaşılmasına karar verilmiş olup, söz konusu veriler hesap-sözleşme bazında bu 16 Eylül'den itibaren günlük olarak 'connect' sistemine yüklenecektir." Açıklamada, emir ve işlem oranının hesaplamasında girilen, değiştirilen ve iptal edilen tüm emirlerle özel işlem bildirimleri hariç tüm işlemlerin dikkate alındığı vurgulandı.