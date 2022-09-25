Aydın turizminde en başarılı sezon

Turizmin gözde kentlerinden Aydın'ın 2022'de hedef koyduğu 2.5 milyon turist sayısına ulaşıldı. Kuşadası, Didim gibi ünlü sahil kentlerinin yanı sıra Priene, Afrodisyas, Milet, Apollon gibi önemli antik kentlerin bulunduğu medeniyetler ve tarih şehri Aydın, turizmde altın yıllarından birini yaşıyor. Yürütülen eş zamanlı 19 arkeolojik kazı ile bu konuda ülkenin ilk sıralarında yer alan Aydın, bu yıl ziyaretçi akınına uğradı.

Kurvaziyer turizminde bu yıl 500 rezervasyonun 400'e yakını şu ana kadar gerçekleşirken, sezon başından bu yana yakalanan otellerin yüzde yüz doluluk oranı hala devam ediyor. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Mehmet Umut Tuncer, "Aydın hak ettiği kültür potansiyelini ortaya koyup, turizmi katma değere dönüştürme noktasında güçlü bir yol aldı" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE