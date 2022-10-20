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Haberler Ekonomi Hepsiburada İş Ortağım İzmirli KOBİ'lerle buluştu

Hepsiburada İş Ortağım İzmirli KOBİ'lerle buluştu

20.10.2022

Hepsiburada İş Ortağım İzmirli KOBİ’lerle buluştu

TÜRKİYE'NİN "En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası" Hepsiburada; kazançlı, kaliteli ve güvenli e-ticaret için kendisini seçen 88 bini aşkın mevcut iş ortaklarına ve yeni paydaşlarına sunduğu "Hepsiburada İş Ortağım" projesini anlatmak için İzmir'deki KOBİ'lerle buluştu. Akbank iş birliğiyle düzenlenen "Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları"nın ikinci etabına katılanlara özel avantajlar sunuldu.

Sahip olduğu tecrübe ve teknolojik alt yapıyla desteklediği iş ortaklarına yenilerini eklemek ve Türkiye'de e-ticareti geleceğe taşımak hedefleriyle hayata geçirilen "Hepsiburada İş Ortağım" programı hakkında detaylı bilginin paylaşıldığı etkinlikte, Akbank iş birliğiyle sunulan özel fırsatlar da paylaşıldı. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez ve Akbank KOBİ Bankacılığı Satış Yönetimi Bölüm Başkanı Alper Bektaş'ın sunumlarıyla başlayan buluşmaya katılanlara, komisyon oranı avantajı ve hediye reklam kredisi gibi fırsatlar sunuldu.

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