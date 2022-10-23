Balıkçıya devlet desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılara 2023 ve 2024 yıllarında gemilerin boylarına göre 3 bin 500 ila 6 bin lira arasında destek ödemesi yapılacağını bildirdi.

"HAYIRLI, BEREKETLİ OLSUN"

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" kapsamındaki destekleri paylaştı. Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıları destekleyeceklerini ifade eden Nebati şunları kaydetti:"0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500 lira, 5-7,99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250 lira, 8-9,99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 lira ve 10-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6 bin lira ödeme gerçekleştirilecek. Kadın gemi sahiplerine veya ortaklarına birim destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlası verilecek. Üreticilerimize, ülkemize hayırlı bereketli olmasını temenni ediyorum."