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Devlet Su İşleri (DSİ) 157 sürekli işçi alacak! İŞKUR DSİ başvuru şartları neler?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 157 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yayınlanacak ilana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını araştırıyor. İşte DSİ personel alımına ilişkin merak edilenler...

AA

24.10.2022, 09:52

Devlet Su İşleri DSİ 157 sürekli işçi alacak! İŞKUR DSİ başvuru şartları neler?

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, sürekli işçi alımına ilişkin talep Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık kamu iş ilanları bölümünde bugün ilan edilecek ve 5 gün orada kalacak. Alıma ilişkin detaylar ilanda belirtilecek.

Aralarında usta, sondaj işçisi, kompresör operatörünün de bulunduğu 18 alanda istihdam edilecek sürekli işçi adayları, başvurularını İŞKUR il müdürlükleri veya kurumun internet adresi (www.iskur.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

DSİ Genel Müdürlüğü, alınacak 157 sürekli işçiyi 26 bölge müdürlüğünde görevlendirecek.

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