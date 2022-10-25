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Haberler Ekonomi Nüfus Genel Müdürlüğü paylaştı: Ehliyet yenileme ücreti belli oldu!

Nüfus Genel Müdürlüğü paylaştı: Ehliyet yenileme ücreti belli oldu!

Ehliyet yenileme için 1 Ocak 2016’da başlayan süreç, 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmıştı. Ancak geçtiğimiz gün alınan kararla bu süre iki yıl daha ertelendi. Ehliyet yenileme içinse yeni ücretler de belli oldu. Peki, Ehliyet yenileme ücretleri ne kadar? Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? İşte sürücü belgesi yenileme hakkında son dakika gelişmesinin detayları…

25.10.2022, 11:39

Nüfus Genel Müdürlüğü paylaştı: Ehliyet yenileme ücreti belli oldu!

Milyonlarca ehliyet sahibini ilgilendiren haber geldi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme ücretinin belirlendiğini açıkladı. Eski tip ehliyet değiştirme ücretleri, ehliyetleri değiştirmek için verilen süre sonu olan 31 Aralık 2024'e kadar 15 lira olarak devam edecek.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ BELLİ OLDU

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eski tip sürücü belgelerini değiştirme ücreti, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf hizmet bedeli olmak üzere 15 lira olarak devam edecek" bilgisi paylaşıldı.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKEN BELGELER NELER?

Kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğrafla yapılacak.

Eski ehliyet belgesi

Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu,

Bir adet biyometrik fotoğraf,

Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

Kan grubunu belirleyen belge (beyan da yeterli)

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