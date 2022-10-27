İzmir’de yeni konutlara yerleşen depremzede aile: Hayatta kaldığımız gün tekrar doğduk

İzmir'de 30 Ekim 2020'de Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremde 117 kişi yaşamını yitirirken, onlarca binada ağır hasar oluştu. Deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yerinde ve rezerv alanda yeni konutlar inşa edildi. Depreme Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki evinde yakalanan iki çocuk annesi ev kadını Gülay Yaşar da yıkılan ağır hasarlı binasının yerine yeni yapılan konutlara yerleşti.





BİR ARA 'ÖLÜYORUM' DEDİM

Depreme anında yaşadıklarından bahseden Gülay Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem sırasında evimin balkonundaydım. Psikoloji bölümünde okuyan kızım da evdeydi. Deprem sırasında sürekli düşüp tekrar ayağa kalktım. Deprem o kadar kuvvetliydi ki adım atmak mümkün değildi. Bir ara içimden 'Ölüyorum' dedim. Bağırtımız, yeri göğü inletiyordu. 'Biz nasıl çıkacağız' diye bağırıyorduk. Balkondan atlasak da kurtuluşumuz yoktu.

Evin arka kısımlarının çökmeye başladığını fark ettik. Deprem durduktan sonra içeri girdiğimde duvarların yıkıldığını gördüm. Komşunun eviyle bizim ev birleşmişti. Kendimizi dışarı atmaya çalıştık. Kapıdan çıktığımda merdivenlerin çöktüğünü gördüm. Apartmandan yararlanarak çıkabildim. Depremden sonra 12 gün dışarıda kaldık."





'YENİDEN DÜNYAYA GELDİK'

Deprem konutları inşa edilmeden önce bir süre kirada yaşadığını belirten Yaşar, "Daha sonra Allah razı olsun ki evlerimiz yapıldı. Yeni evimize geçen nisan ayında yerleştik. Kurada evimiz çıktıktan sonra, içindeki eksiklikleri tamamladık. Bazı masrafları biz kendimiz yaptık. Bin defa dua ediyoruz. Evimiz 70 metrekarelik bir ev ve üç kişiye yetiyor. O günler asla unutulmuyor. Benim ve kızımın doğum günü, hayatta kaldığımız 30 Ekim'dir. Biz, o gün yeniden dünyaya geldik. Biz o gün kurtulamayabilirdik. Hala o korkuları yaşıyoruz. Kızım odada yalnız uyuyamıyor. Ev şu anda emniyetli. Bana göre deprem evleri çok iyi yapıldı. Ben çok yakındım. Temelinden itibaren gidip, yapılışını izledim. Çok sağlam yapıldığını hepimiz gördük. Buna rağmen kızım hala yalnız uyuyamıyor" diye konuştu.