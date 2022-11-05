10 milyona sicil affı geldi

TBMM Genel Kurulu, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren torba yasayı kabul etti. Yasa kapsamında öğrencilerin KYK borçlarının faizleri, pandemideki maske ve sokağa çıkma yasağı cezaları siliniyor. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasada öne çıkan düzenlemeler şöyle:

KYK BORÇ FAİZLERİ SİLİNİYOR: Öğrenim kredisi (KYK) borçlarının faizleri silinecek. Silinecek tutar halen kredi almaya devam edenlerde yaklaşık 9.6 milyar, geri ödemesi devam eden borçlularda yaklaşık 17.4 milyar lira olmak üzere toplam 27 milyar lirayı buluyor. 1 milyon 392 bin 629 kişinin öğrenim kredisi, 25 bin 886 kişinin katkı kredisi borcu bulunuyor.



YEMEK ÜCRETLERİNE VERGİ İNDİRİMİ: Çalışanlara günlük 51 liraya kadar ödenen nakit yemek ücretlerine vergi istisnası getirilecek. KUR



KORUMAYA DEVAM: Kur Korumalı Mevduat Sistemi (KKM) 2023 sonuna kadar uzatılacak.



2 BİN LİRAYA KADAR HACİZLERE TASFİYE: Elektrik, doğalgaz ve telefon borçlarından kaynaklanan icra dosyalarının 2 bin liraya kadar olan kısmı da silinecek. Madde ile bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacakların tasfiye edilmesi amaçlanıyor.



PANDEMİ CEZALARI SİLİNİYOR: Salgın döneminde kesilen maske ve sokak kısıtlaması cezaları affedilecek. Böylece 3 milyar liraya yakın ceza silinmiş olacak.



MİLYONLAR RAHAT NEFES ALACAK: Kredi, kredi kartı ya da çek-senet borcunu 1 Temmuz 2023'ten önce ödeyenler ya da yapılandıranlar kara listeden çıkarılacak. Bu düzenlemeden 10 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.



YAŞLI VE ENGELLİDEN AYLIKLAR GERİ ALINMAYACAK: 65 yaş üstü vatandaştan, "yersiz ödeme" yapıldığı gerekçisiyle maaşları geri istenemeyecek. Aynı uygulama engelli vatandaşlara ödenen aylıklar için de geçerli olacak.



TIP VE DİŞÇİLİK ÖĞRENCİLERİ NE MAAŞ: Tıp fakültelerinin 6, dişçilik fakültelerinin 5'inci sınıflarında okuyan öğrencilere de maaş ödenecek. Uygulama vakıf üniversiteleri için geçerli olacak.



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: Salgın döneminde ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler geri alınmayacak.



ELEKTRİK VE GAZA VERGİ İNDİRİMİ: İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar ilave olarak yapılan aylık bin lirayı aşmayan ödemeler vergiden düşülecek.



ZÜBEYDE YALÇIN