13 bin firmaya 2.2 milyarlık ihracat desteği

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2023 yılında Türkiye'nin küresel pazarlar ve değerler zincirindeki konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, ticaretin geliştirilmesi, ürün ve hizmet güvenliği, tüketicinin korunmasına yönelik programlara 17.1 milyar lira destek sağlanacağını açıkladı. Bakan Muş, bu yıl Türk Eximbank aracılığıyla ihracatçılara bu yılın ilk 10 ayında 37.3 milyar dolar finansman sağlandığını, mal ihracatı kapsamında 13 bin firmaya 2.2 milyar lira destek ödemesi yapıldığını ifade etti. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2023 bütçesini sunan Muş, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin onaylanan 2 bin 800 başvuru kapsamında ihracatçılara 9 milyar liranın üzerinde kefalet sağladığını açıkladı. Küresel çapta gaz tedarikinde yaşanan sorunları anımsatan Muş, "En fazla etkilenen bölge Avrupa Birliği oldu. Olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisi üretmeye, istihdam sağlamaya, Türk mallarını dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye devam ediyor. Yüzde 7.5 büyümeyle ekonomi güçlü performansını sürdürüyor. Ocak ayına kıyasla dahi bakıldığında ilave istihdam 1 milyon 100 bin kişinin üzerinde. Salgın, savaş nedeniyle görülen alternatif tedarikçi arama, bölgeselleşme eğilimleri, Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki konumu ve ihracatı için yeni fırsatlar da yaratmaktadır" dedi.



HAZAL ATEŞ

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