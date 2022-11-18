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Haberler Ekonomi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 42.500 yeni personel alınıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 42.500 yeni personel alınıyor

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 42.500 yeni personelin alımı için Başvuru Kılavuzları'nın İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı.

18.11.2022, 09:19 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022, 09:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 42.500 yeni personel alınıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bincelerce sağlık çalışanının beklediği müjdeyi duyudu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, 42.500 yeni personelin alımı için Başvuru Kılavuzları'nın İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı.

İşte Bakan Koca'nın o açıklaması: 31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun.

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