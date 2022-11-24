21. Growtech Fuarı sektörü buluşturdu

DÜNYANIN en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech, kapılarını 21'inci kez ziyaretçilerine açtı. Fuar, 27 ülkeden 571 katılımcı, 120'den fazla ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçiyi, Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde buluşturdu. "Keşfet, Büyüt, Kazan" mottosu ile düzenlenen Growtech, "Sera ve Teknolojileri", "Sulama Sistemleri ve Teknolojileri", "Tohumculuk", "Bitki Besleme" ve "Bitki Koruma" ürün gruplarına sahip katılımcıları ağırladı. Katılımcıların, en son ürün ve teknolojilerini uluslararası tarım profesyonelleri ile buluşturan fuar, ziyaretçilerine sektördeki inovatif yaklaşımları, teknolojileri, ürün ve hizmetleri keşfetme, işlerini büyütme ve daha fazla kazanma fırsatı sundu.

26 Kasıma kadar sürecek fuarda Almanya ve Fransa, bu yıl ilk kez milli katılımcı olurken, etkinlikleri kapsamında, Antalya Ticaret Odası iş birliği ile ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri ve Antalya Teknokent organizasyonunda Bitki Islahı Proje Pazarı gerçekleşecek.

Growtech Fuar Direktörü Engin Er, düzenlenen toplantıda katılımcı firmaları ve ziyaretçileri ağırlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, Türk tarım sektörünün gücünü ve potansiyelini uluslararası tarım sektörü paydaşları ve profesyonelleriyle buluşturduklarını ifade etti. Er, "Rusya pazarı, Avrupa ve ABD'ye kapandı. Rusya'ya mal satmak isteyen ülkeler burada distribütör bulmak istiyor. Çiftçilerin fuara ilgisi büyük. Ürün bayileri ile sektöre yatırım yapmak isteyen firmalar da geliyor. Ziyaretçilerin yeni ürünleri keşfedip daha çok kazanmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR