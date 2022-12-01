2 milyona yakın ögrenciye ücretsiz yemek müjdesi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, okullarda ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayısını 1 milyon 796 bin 985'e çıkardı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 yılında bu sayıyı 2,5 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Özer, her geçen gün programın kapsamını genişleteceklerini belirterek, "Okul öncesi eğitime erişimi artırmaya odaklandık. Şu ana kadar 400 bin okul öncesi çocuğumuzu ücretsiz yemek imkanından faydalandırıyoruz. Taşımalı eğitimden yararlanan yaklaşık 1 milyon öğrencimiz, ücretsiz öğle yemeğinden yararlanıyor" ifadelerini kullandı.

BURCU ŞEN