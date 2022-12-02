Tarım Kredi Market’lerde Aralık indirimi

TARIM Kredi Kooperatif Marketleri'nde Aralık ayına özel güncel indirimli ürünler listesi yayınlandı. 1-15 Aralık tarihleri arasında temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirimler yer alıyor. Son dönemde fiyatı en çok tartışılan ürün olan sütün, Tarım Kredi Marketlerdeki litrelik fiyatı 14,75 TL oldu. Tam yağlı tost peyniri 77.90 TL, 700 gram tereyağı 89,90 TL, 1750 gram kaymaklı yoğurt 38.50 TL, 500 gram sütlü fındık kreması ise 39.90 TL'den raflarda yerini aldı. Tahin-pekmez ikili paketi 64.90 TL'den satışa sunulurken, Türk kahvesi tutkunları için 250 gram kahve 38.90 TL'den satışa çıktı.

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