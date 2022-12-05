Ege’nin devine 223 milyon liralık nefes! Kemal Zorlu haczi durdurdu

Ege'nin dev sanayi kuruluşlarından, Kemal Zorlu yönetimindeki Mazhar Zorlu Holding'e bağlı Egeplast'a işadamı Nevzat Demir tarafından koydurulmak istenen 12 milyon dolarlık (223 milyon lira) haciz durduruldu. Böylece hem Zorlu hem de Ege'nin plastik devi Egeplast rahat bir nefes aldı. İzmir sanayisinin önemli gruplarından Mazhar Zorlu Holding ve Egeplast'ın sahibi Kemal Zorlu ile kentteki Çamaltı Tuzlasını da işleten Binbir Gıda ile Fıratpen'in sahibi Nevzat Demir arasındaki anlaşmazlık yıllarca sürdü. Zorlu'dan 11 yıl önce verdiği 12 milyon dolarlık alacağını tahsil edemediğini belirten Nevzat Demir, yargıya başvurarak paranın tahsil edilmesini istedi.



"BORÇ BENİM, ŞİRKETİN DEĞİL"

Bu süreçte Kemal Zorlu, Yeni Asır'a "Borç benim şahsi meselem, şirketlerle alakası yok" demişti. Binbir Gıda yetkilileri ise, "Borç para, şirketlerin finansmanında kullanılmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Karşıyaka Ticaret Mahkemesi, 19 Ocak'ta 12 milyon doların faizi ile tahsiline karar verdi. Ardından Egeplast A.Ş. aleyhine icra takibi başlatıldı. Egeplast'tan önceki gün KAP'a yapılan açıklamada, haczin mahkeme tarafından durdurulduğu belirtilerek, "İcranın istinaf incelemesi sonuna kadar geri bırakılmasına karar verilmiştir" denildi.



■ ERHAN GÜLENÇ

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