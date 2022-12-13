İzmir Damızlık Birliği büyüyor

İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Kiraz irtibat bürosu, yeni adresi Kiraz Akdeniz Caddesinde tüm bölge üreticilerine hizmet vermeye devam edecek. Açılışa Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocaağa, yönetim kurulu üyeleri, Damızlık Birliği Sorumlu Müdürü Suat Sönmez ile üreticiler katıldı. Açılışa katılan üreticiler memnuniyetlerini yönetim kuruluna ve sorumlu müdür Suat Sönmez'e teşekkür ederek dile getirdi.

VERİMLİLİK ARTACAK

İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Sorumlu Müdürü Suat Sönmez yaptığı açıklamada "Birliğimiz ana sözleşme doğrultusunda üyelerle koordinasyonu sağlayarak üstün verimli hayvanlar yetiştirmesi için yurt içindekilerin, yurt dışından ithal edilenlerin ve yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesini sağlayacak. Hayvanların verimlerinin artırılması, soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması, üyelere eğitim verilmesi, üyeler arasında yarışmalar düzenlenmesi, ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması ve ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi çalışmalarını sürdürmeyi amaçlıyoruz" dedi.

TOLGA TEKİN