Türkiye’nin yeşil kalkınma dönemi başladı

Turkuvaz Medya Grubu'nun bünyesinde, 'Geleceği Oku, Bugünü Anla' yayın anlayışıyla sektörün ezber bozan dergisi INBUSINESS tarafından, Birleşmiş Milletler İklim Konferansı COP27'de alınan kararların ve Türkiye'nin yeni yüzyılında sürdürülebilirliğin yol haritasının değerlendirildiği, Sürdürülebilir Yüzyıl Webinarı gerçekleştirildi.

INBUSINESS Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Hülya Güler'in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı Başkanı Orhan Solak da özel oturum konuşması ile yer aldı.

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Başkan Orhan Solak, "Ülkemizde son yıllarda iklim değişikliği ile mücadelede önemli politik adımlar atıldı. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımızın açıkladıkları 2053 net sıfır emisyon hedefi ve ülkemizin Paris Anlaşmasına taraf olması iradesi ile birlikte iklim değişikliği alanındaki çalışmalarımız da hız kazandı.

Hazırlıkları tamamlanan İklim Kanunu'yla birlikte kamu kurumlarının sorumlulukları belirlendi ve Emisyon Ticaret Sistemi de hayata geçecek" dedi. Panelin son konuşmacısı iklim gönüllüsü Zeynep Ebrar Aras da, doğal kaynakları kısıtlamanın yanında atıkların geri dönüştürülmesine olan ihtiyacın da arttığını söyledi. Aras, "Atık aslında değerli bir ham madde. Sıfır Atık projesi kapsamında 5 yıllık süre zarfında yüzde 30'lara varan bir geri dönüşüme ulaşıldı" ifadelerini kullandı.