Sözleşmeliler kadro sevincini Ankara’da şölenle kutlayacak

Başkan Recep Erdoğan sözünü tuttu, 500 bin sözleşmeli yeni yıla kadro sevinciyle girdi. Memur-Sen, sözleşmelilere kadro heyecanını Başkan Erdoğan ve yaklaşık 5 bin kişinin katılacağı şölenle kutlayacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, atılan bu tarihi adımla çalışanların sözleşmelerinin yenilenmeme ihtimalinin son bulacağını belirterek, "CHP, HDP'li belediyeler geçen yıl 'görünen lüzum üzerine sözleşmeniz yenilenmemiştir' diyerek 1400 sözleşmeli işçiyi çıkardı. Bu keyfi işten çıkarmalar son bulacak" dedi.

SÜRE ARANMADAN KADRO

Ankara'da gerçekleştirilecek şölende Başkan Erdoğan'ın sözleşmelilere kadronun kapsam ve detaylarını açıklaması bekleniyor. Yapılan düzenlemeyle Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi temel dayanak haline getirilerek, "sözleşmeli personel statüsü" yeniden belirlendi. Buna göre, mahalli idareler dâhil 3 yılı dolmuş sözleşmeliler bir yıllığına aday memurluğa geçirilecek. Düzenlemeden kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 500 bine yakını yararlanabilecek. Kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmadan kad-

kadroya geçirilecek. Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak.

Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar korunacak. Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden, kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yapılan düzenlemeyle kadrolu, süreli- süresiz sözleşmeli, özel izne tabi şeklinde görev karmaşasının son bulacağını belirterek, "Bugün 500 bine yakın sözleşmelinin sevincini paylaşacağız" dedi.

KADEME, TAYİN VE İZİN HAKLARI OLACAK

Yasal düzenlemeyle birlikte sözleşmeli personel de görevde yükselme sınavına katılabilecek. Kademe, derece ilerleme hakkına sahip olacak, unvan değişikliği sınavına katılabilecek. Kurumlar arası yer değişikliği hakkına sahip olacak. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı ortadan kalkacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Kullanılmayan izin bir sonraki yıla aktarılabilecek. Ücretsiz izne ayrılma, yurt dışında eğitim veya görevlendirme hakkına sahip olacak. Arazi tazminatı, harcırah alma hakkına kavuşacak. Yemek ücreti yardımından faydalanacak. Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde iş sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak. İstifa halinde aynı pozisyona dönememe durumu sonlanacak.

HAZAL ATEŞ