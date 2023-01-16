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Haberler Ekonomi THY’den Doğu Avrupa’daki 17 noktaya özel kampanya

THY’den Doğu Avrupa’daki 17 noktaya özel kampanya

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) başlattığı yeni kampanya ile Türk vatandaşlarına Doğu Avrupa’da 17 noktaya avantajlı fiyatlarla seyahat imkânı sunuyor.

16.01.2023, 16:47

THY’den Doğu Avrupa’daki 17 noktaya özel kampanya

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuları 16- 26 Ocak 2023 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 16 Ocak-10 Haziran 2023 tarihleri arasında Köstence'ye 109 dolar Bükreş ve Varna'ya 129 dolar Sofya, ve Cluj'a 139 dolar, Prag, Budapeşte ve Kişinev'e 159 dolar, Gence ve Nahcivan'a 169 dolar Riga ve Vilnius'a 179 dolar, Varşova'ya 189 dolar Bakü ve Tallinn'e 199 ise dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Kampanya kapsamında 139 dolardan başlayan Tiflis ve Batum uçuşları için ise biletleme dönemi 23 Ocak-2 Şubat 2023, seyahat dönemi ise 23 Ocak- 10 Haziran 2023 tarihleri arasında belirlendi.

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