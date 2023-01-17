Hızlı trene 13 milyar lira

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Yatırım Programı'nda 2023 yılında kamu kurumları tarafından yürütülecek 3 bin 546 ana proje olmak üzere, 10 bin 915 projeye toplam 454,2 milyar lira ödenek tahsis edildi. Programda kamu kurumları tarafından yürütülecek projelerin toplam tutarı yaklaşık 4,1 trilyon lira oldu. 2022'de 5 bin 86 projenin öngördüğü yatırımlar tamamlanırken 2023 programında 3 bin 607 yeni proje dahil edildi. Yayımlanan kararla birlikte İzmir'de Tarım Orman Bakanlığı'nın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Enerji Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve üniversitelerin gerçekleştireceği projeler için ayırdığı bütçeler de belli oldu. Halkapınar-Otogar Metrosu projesi için 3 bin TL'lik sembolik ödenek belirlenirken, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı projesi için yaklaşık 13 milyar TL bütçe ayrıldığı görüldü.

624 KİLOMETRELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2012 yılında yapımına başlanan ve 2024 yılında hizmete girmesi beklenen Ankara (Polatlı)- İzmir (Menemen) arasındaki 624 kilometrelik Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesinin alt yapı, elektrifikasyon, kontrollük, müşavirlik, sinyalizasyon ve üst yapı işleri için 2023 yılı için 12 milyar 967 milyon 286 bin TL bütçe ayrıldı. Hızlı trenin inşası için 8 milyar 390 milyon 86 bin TL dış kredi kullanılacak.

KALEM KALEM YATIRIMLAR

Demiryolu inşası ve yenileme çalışmaları için

● Torbalı Ödemiş Çatal Tire Hattı (Danışmanlık- Elektrifikasyon, Sinyalizasyon) - 125 milyon TL ● Tepeköy Selçuk Yerli Sinyalizasyon 20 milyon TL ● Menemen Aliağa Sinyalizasyon 40 milyon TL ● Ödemiş Kiraz Demiryolu 1 bin TL ● Selçuk Ortaklar yeni demiryolu ve 2. hat yapımı 1 bin TL

Karayolu inşası ve yenileme çalışmaları için

● Aliağa- İzmir bölünmüş yol 3 milyon 695 bin TL ● Torbalı Ödemiş Kiraz yolu 54 milyon 618 bin TL ● Belevi- Tire 2 milyon 372 bin TL ● İzmir-Çeşme 13 milyon 981 bin TL ● Bornova Turgutlu Salihli 6 milyon 218 bin TL ● Torbalı-Kemalpaşa köprülü kavşağı 5 milyon TL ● Otoyol Kavşağı Torbalı Belevi Devlet Yolu 1 milyon 651 bin TL ● İzmir -Aydın Otoyolu 90 milyon ● İzmir Çeşme Ayrımı Balıklıova Mordoğan Karaburun 45 milyon

Diğer yatırımlar

● İzmir Limanı Modernizasyonu 75 milyon 522 bin 531 TL ● İzmir Adnan Menderes Havaalanı Rehabilitasyon 36 milyon TL ● İzmir Havalimanı ● Deprem Güçlendirmesi, Yapılamayan Tesislerin Yenilenmesi 20 milyon TL