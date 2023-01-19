26 il için 1250 bekçi alınacak

POLIS Akademisi Başkanlığı, 26 ilde istihdam edilmek üzere 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacak. En geniş kontenjan 740 kişiyle İstanbul ve 100 kişiyle İzmir olarak açıklanırken adaylar başvurularını 18 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek. Adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması ve başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son 1 yıldır veya daha fazla süredir ikamet ediyor olması gerekiyor.

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