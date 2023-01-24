Egelileri dize getiremeyen Verusa, hisselerini sattı

Cem Bakioğlu, Lucien Arkas, Hüsnü Özyeğin, Rona Yırcalı, Samim Sivri, Nail Özkardeş, Uğur Yüce gibi Egeli duayen işadamlarının kurduğu ENDA Enerji Holding'e 2015 yılında ortak olan İstanbullu Verusa Holding'den sürpriz bir satış geldi. Verusa Holding, ENDA'da doğrudan veya dolaylı olarak sahibi olduğu yüzde 30.39 oranındaki payını, Kahramanmaraşlı Yusuf Şenel'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı borsada halka açık Margün Enerji Üretim'e sattı. Toplam satış bedeli 1 milyar lira oldu. Böylece ENDA Enerji Holding'in bir hissesinin değerinin 9.5 liraya tekabül ettiği kaydedildi.

ANLAŞMAZLIKLAR YAŞANDI

Mustafa Ünal yönetimindeki Verusa Holding, ENDA'ya ortak olmasının ardından Egeli işadamlarıyla halka açılma süreci ile ilgili birçok çatışma yaşamıştı. Bu süreçte alınan bir grup ENDA hissesi, yüzlerce kişiye satılarak ENDA'nın ortak sayısının 500'ü aşması ve böylece SPK nezninde 'halka açık şirket statüsü'ne geçmesi sağlanmıştı. Verusa Holding ENDA'nın kurucusu olan Egeli işadamlarının yıllar öncesinden ellerinde yönetimin önemli bölümünü belirleme hakkına sahip imtiyazlı hisseler bulunmasına da karşı çıkıyordu.

'İMTİYAZ' KAVGASI ÇIKTI

Verusa, bu hisselerin son sermaye piyasası mevzuatına göre kaldırılması için SPK'ya da başvurdu. Egeli işadamları ise, bunun önceden edindikleri müktesep bir hak olduğunu belirterek ellerindeki imtiyazdan vazgeçmeyi kabul etmedi. Bu anlaşmazlıklar sürerken Verusa Holding, hisselerini Margün Enerji'ye sattı. Bu durum iş dünyası kulislerinde, "Egeli işadamlarına istediklerini yaptıramayan Verusa Holding, sonunda hisselerini satıp ENDA'dan çekildi" şeklinde yorumlandı.

MARAŞLI ŞENEL YÖNETİYOR

Margün Enerji'den ENDA hisselerinin satın alınmasıyla ilgili yapılan açıklamada "Satışa konu yenilenebilir enerjiden elektrik üreten santraller İzmir, Adana, Balıkesir, Aydın ve Çanakkale illerinde işletmede olup, toplam kurulu güçleri 189,63 MW'dir. Bu santrallerin toplam 145,55 MW'si ürettikleri elektriği YEKDEM kapsamında devlet alım garantisiyle 7,3 USDcent/kWh fiyatla satma hakkına sahiptir. Kalan santraller ürettikleri elektriği serbest piyasada satmaktadırlar. 2022 yılında bu santrallerden yaklaşık 503 milyon 42 bin kWh üretim ve 48 milyon 770 bin dolar satış geliri elde edilmesi beklenmektedir" denildi.

ÜRETİM 330 MW'YE ÇIKACAK

"189,63 MW kurulu güce sahip santralların bu güçlerine ek olarak, mevcut santralların kapasite artışı ve hibrit yatırımları ile depolamalı güneş ve rüzgar santralı projeleri kapsamında toplam 140,47 MWm ek kurulu güç yaratılması beklenmektedir" bilgisine yer verilen Margün Enerji'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Bu yatırımların tamamlanması ile birlikte toplam kurulu gücün 330 MWm'ye çıkması beklenmektedir. Bu satın alma işlemi neticesinde Şirketimiz yenilenebilir enerji alanında güneş enerjisine ek olarak hidro, rüzgar ve jeotermal alanlarına yatırım yapmıştır."

ERHAN GÜLENÇ